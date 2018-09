Quatro pessoas feridas num incêndio em prédio de sete andares em Almada

Hoje às 11:05 Facebook

Quatro pessoas sofreram ferimentos devido a um incêndio urbano que deflagrou às 9.16 horas no Pragal, concelho de Almada (Setúbal), que obrigou à evacuação total de um edifício de sete pisos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o incêndio ocorreu na Rua de São Domingos, no Pragal, numa fração do 3.º andar de um edifício de sete pisos.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, segundo o CDOS.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 09:16, e o incêndio está em rescaldo desde as 10.10 horas, tendo sido mobilizados para as operações de socorro 28 operacionais, apoiados por 11 veículos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP.