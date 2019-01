Surfista desaparecido na Costa de Caparica

Ontem às 22:49 Facebook

Um homem na casa dos 30 anos desapareceu ao final da tarde deste domingo na praia da Costa de Caparica. Por ser praticante de surf, tudo leva a crer que tenha caído ao mar.

O alerta, adiantou ao JN, fonte da Polícia Marítima, foi dado pelas 19 horas por um familiar do surfista que encontrou o carro estacionado junto à praia.

Não havendo testemunhas da situação, as autoridades não conseguem confirmar se o seu desaparecimento ocorreu quando praticava este desporto.

Ao final desta noite, ainda se procuram indícios do desaparecido pelo areal. Ao nascer do Sol serão retomadas as buscas dentro de água.