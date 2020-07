Jovem de 14 anos morre após desmaiar na Costa da Caparica

Rogério Matos Hoje às 13:52 Facebook

Um jovem de 14 anos morreu esta manhã de terça-feira na praia de São João da Caparica, em Almada. A vítima integrava uma colónia de férias da zona de Lisboa que se dirigiu à Costa da Caparica para aproveitar um dia de praia.

Pelas 11.30 horas, o jovem estaria dentro de água com mais crianças, rodeados por monitores que impediam que alguém se afastasse, quando perdeu os sentidos. Ao que o JN apurou junto da Polícia Marítima de Lisboa, o jovem foi retirado inanimado do mar pelos monitores e assistido em terra pelos nadadores salvadores que utilizaram um desfibrilhador que possuem no âmbito do programa salva vidas da Costa da Caparica.

Nada havia a fazer. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, para onde o corpo foi transportado pelos bombeiros da Trafaria.

O alerta foi dado às 11.30 horas e ao local acorreram meios da Polícia Marítima de Lisboa e Bombeiros da Trafaria. O caso foi comunicado ao Ministério Público de Almada para posterior abertura de inquérito.