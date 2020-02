Jovem em estado grave após ser atropelado por metro em Almada

Rogério Matos Hoje às 16:47 Facebook

Um jovem de 18 anos foi atropelado, esta quarta-feira à tarde, pelo metro de superfície em Almada, tendo sofrido ferimentos graves.

O atropelamento ocorreu na Estação do Pragal e a vítima sofreu um traumatismo crânio-encefálico, tendo sido transportada para o Hospital Garcia de Orta consciente, mas desorientada.

O alerta foi dado cerca das 13.15 horas. De acordo com fonte da Proteção Civil, ao local acorreram os bombeiros de Almada, uma ambulância do INEM e a VMER do Hospital Garcia de Orta. No total, estiveram envolvidos dez operacionais apoiados por quatro viaturas.

A circulação ferroviária esteve interrompida enquanto decorreram as operações de socorro. A PSP vai investigar o que motivou o atropelamento.