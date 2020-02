Menino morre de doença súbita no recreio da escola em Almada

Rogério Matos Hoje às 19:14 Facebook

Um rapaz de sete anos morreu, esta tarde de terça-feira, vítima de doença súbita quando brincava no recreio da Escola Básica n.º1 do Laranjeiro, em Almada. Os bombeiros voluntários de Cacilhas acorreram ao local às 15.55 horas, mas não conseguiram inverter a paragem cardiorrespiratória.

Ao JN, Maximino Viegas, adjunto de comando da corporação de bombeiros, refere que à chegada dos bombeiros, funcionários da escola realizavam manobras de reanimação no menino. "Os bombeiros tentaram inverter a paragem cardiorrespiratória, mas sem sucesso", afirma.

O óbito foi declarado no local pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, para onde foi transportado o corpo. Para além dos bombeiros e INEM, ao local acorreram uma equipa de apoio psicológico do INEM e a PSP.