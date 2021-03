Motociclista sofre ferimentos graves após colisão com carro em Almada

Rogério Matos Hoje às 12:42 Facebook

Um motociclista com 67 anos sofreu ferimentos graves numa colisão com uma viatura ligeira no IC20 em Almada. O choque deu-se na manhã deste sábado no sentido Costa da Caparica Almada, no cruzamento para a localidade de Capuchos.

O alerta foi dado às 10.28 horas. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários da Trafaria, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São Francisco Xavier e a GNR.

Foram mobilizadas cinco viaturas e 12 operacionais.

O motociclista foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.