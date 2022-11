Plenário interrompe ligações fluviais da Transtejo

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

As ligações fluviais da Transtejo, entre os distritos de Setúbal e Lisboa, deverão sofrer, esta quinta-feira à tarde, algumas interrupções devido a um plenário de trabalhadores.

Uma nota da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) dá conta de que o plenário, "com paralisação da atividade, decorre entre as 14.30 horas e as 17.30 horas, para que os trabalhadores possam "discutir a posição da administração" numa reunião realizada na quarta-feira e "decidir a resposta sindical".

De acordo com a informação disponibilizada pela Transtejo', prevê-se a interrupção do serviço regular em diferentes períodos, consoante a ligação em causa, a partir do início da tarde.

No percurso Cais do Sodré-Seixal o último barco antes da paralisação sai às 13 horas e o primeiro após o plenário parte às 17.55 horas, enquanto no sentido inverso o último barco sai às 14 horas e o serviço é retomado às 17.50 horas.

Na ligação Trafaria-Porto Brandão-Belém a última ligação é a das 13 horas, com retoma às 18 horas, e no sentido Belém-Porto Brandão-Trafaria há ligação às 13 horas e a seguinte ocorre às 18.30 horas.

Entre Cacilhas e o Cais do Sodré, o serviço para depois do barco das 14:05 é retomado às 17:35, e no sentido Cais do Sodré-Cacilhas haverá, junto ao período do plenário, uma viagem às 14:20 e outra já às 17:50.

Do Montijo para o Cais do Sodré sai um barco às 13.30 horas e o seguinte inicia viagem às 18 horas, enquanto no sentido contrário os horários de saída das embarcações são 14 horas e 18 horas.

Em outubro, trabalhadores da Transtejo realizaram uma greve de três horas por turno, no início dos turnos da manhã e da tarde, durante cinco dias, para reivindicar aumentos salariais, queixando-se do aumento do custo de vida.

A operadora é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Esta empresa partilha o conselho de administração com a Soflusa, responsável pela travessia entre o Barreiro, no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

Os trabalhadores de ambas as empresas têm levado a cabo nos últimos meses várias ações de luta, reivindicando uma valorização salarial e a contratação de funcionários.