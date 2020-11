Rogério Matos Hoje às 11:20 Facebook

A Polícia Marítima de Lisboa resgatou esta segunda-feira de manhã uma mulher que caiu no Rio Tejo, na zona do Cais do Ginjal, em Almada.

A mulher sofreu ferimentos considerados leves e foi transportada pelos bombeiros para o Hospital Garcia de Orta.

De acordo com fonte da proteção civil, o alerta foi dado às 10.30 horas e ao local acorreram uma lancha da Polícia Marítima de Lisboa e uma ambulância dos bombeiros de Cacilhas.