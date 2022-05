Praticantes de Stand Up Paddle resgatados ao largo da Costa da Caparica

Dois praticantes de Stand Up Paddle (SUP) foram, esta quinta-feira à tarde, resgatados ao largo da Costa da Caparica por nadadores salvadores, após banhistas que frequentavam a Praia da Adiça terem dado o alerta para o 112. Os dois praticantes de SUP estavam a uma grande distância da costa, mas não se encontravam em dificuldades, nem necessitaram de assistência médica quando chegaram à praia, acompanhados de nadadores salvadores.

O alerta foi dado às 12.40 horas. Uma viatura com nadadores salvadores acorreu ao local, na Praia da Adiça, onde os dois praticantes de SUP se encontravam a uma grande distância da areia. Os socorristas foram ao seu encontro e trouxeram-nos para terra.

Nenhum estava em dificuldades e não foi necessária a presença de bombeiros.

De acordo com Diogo Vieira Branco, Comandante da Polícia Marítima de Lisboa, "a distância a que se encontravam os dois praticantes de Stand Up Paddle levou banhistas a pensar que estavam em apuros e ligarem ao 112". "Quando os nadadores salvadores chegaram junto deles, aperceberam-se de que não estavam em dificuldades, mas ainda assim foram levados para terra", afirma.