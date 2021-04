Queda de plataforma de construção faz dois mortos em Almada 

Rogério Matos Hoje às 15:26 Facebook

Dois homens morreram, esta terça-feira à tarde, na queda de uma plataforma de construção civil em Almada.

As duas vítimas mortais estavam dentro de um bailéu, numa altura equivalente a um quinto andar, quando a cintura de proteção desta plataforma se desprendeu e caiu. Uma das vítimas ficou encarcerada.

O alerta foi dado às 14.40 horas e no local, na Rua Francisco Almeida, Feijó, encontram-se os bombeiros de Cacilhas, com quatro veículos, bem como a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta.