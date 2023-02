Um ferido e três desalojados em incêndio numa habitação em Almada

Um incêndio deflagrou esta tarde de quarta-feira numa habitação em Almada, provocando ferimentos ligeiros por inalação de fumo numa moradora com cerca de 50 anos.

A mulher, o marido, de 55 anos, e o filho, de 23, ficaram desalojados e será a autarquia a proceder ao realojamento temporário.

O alerta para o incêndio deu-se às 17.02 horas e ao local, no número 12 da Rua António Feio, em Cacilhas, acorreram os bombeiros de Cacilhas que conseguiram extinguir as chamas em cerca de 15 minutos. O incêndio foi dado como extinto às 15.16 horas, mas a casa ficou sem condições de habitabilidade. As chamas consumiram a cozinha, a marquise e um dos quartos da habitação.

PUB

A única vítima deste incêndio, moradora no andar afetado, foi transportada para o Hospital Garcia de Orta para receber assistência. O alojamento deste casal e o filho afetados pelo incêndio cabe à autarquia de Almada, que teve o Serviço Municipal de Proteção Civil no local.

Estiveram empenhados nas operações de socorro 20 operacionais apoiados por sete viaturas dos bombeiros voluntários de Cacilhas, PSP e VMER do Hospital Garcia de Orta. As autoridades vão investigar as causas do incêndio.