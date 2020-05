Acidente com três carros no Barreiro causa três feridos e corta estrada nacional

Rogério Matos Hoje às 15:08 Facebook

Uma colisão entre três veículos ligeiros no Barreiro causou na tarde desta quinta-feira três feridos e obrigou ao corte total da Estrada Nacional 10-3, na zona de Palhais, junto à Escola dos Fuzileiros

As vítimas, duas mulheres e um homem, seguiam em carros diferentes e sofreram ferimentos considerados leves. Foram transportados para o Hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 13.25 horas para a Estrada Nacional 10-3, na zona de Palhais junto à Escola dos Fuzileiros. Ao local acorreram os bombeiros do Barreiro e a GNR, com 14 operacionais apoiados com seis viaturas.

Pelas 15 horas, a estrada continuava cortada em ambos os sentidos para os bombeiros procederem à limpeza da via.