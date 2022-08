Agentes da PSP feridos em colisão rodoviária no Barreiro 

Dois agentes da PSP sofreram ferimentos ligeiros, este sábado à tarde, numa colisão rodoviária no Barreiro, e foram transportados para o hospital.

A colisão deu-se entre a viatura da PSP e um ligeiro de passageiros no cruzamento do IC20 com a Avenida Bocage, a poucos metros do Hospital do Barreiro. O alerta foi dado às 15.52 horas e no local estiveram 17 elementos dos bombeiros e PSP com sete viaturas.

De acordo com fonte da Proteção Civil, quatro das sete viaturas que se deslocaram ao sinistro são da PSP. As restantes são dos bombeiros do Barreiro e Sul e Sueste.