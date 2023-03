Bebé nasce em viatura Uber em frente ao hospital do Barreiro à espera de admissão

Uma mulher grávida entrou em trabalho de parto este domingo à porta do Hospital do Barreiro numa viatura Uber e acabou por dar à luz o bebé. Realizado o parto, houve dificuldades na admissão da mulher no Serviço de Obstetrícia, apesar de este estar a funcionar em pleno.

De acordo com fonte oficial hospitalar, a mãe e o recém-nascido encontram-se bem de saúde e vai ser aberto um inquérito à forma como o parto aconteceu e à admissão da utente.

O caso ocorreu ao início da tarde deste domingo, por volta das 13 horas. Uma mulher em trabalho de parto dirigiu-se de transporte Uber ao hospital e acabou por dar à luz no parque de estacionamento. Só depois foi encaminhada para o Serviço de Obstetrícia, que terá tido dificuldades para internar a mãe e o bebé após o trabalho de parto.

A mulher esteve cerca de meia hora à espera de ser internada. A administração do Hospital do Barreiro lamenta o sucedido e informa que vai abrir um processo de inquérito com vista ao apuramento dos factos e eventuais responsabilidades.