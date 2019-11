Choque entre carroça e carro provoca dois feridos no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 17:35 Facebook

A colisão entre uma carroça e um veículo ligeiro no Barreiro provocou ferimentos nos dois ocupantes da viatura de tração animal.

O homem foi projetado da carroça e sofreu ferimentos graves e a mulher sofreu ferimentos leves. O cavalo foi assistido no local por um veterinário municipal, mas não inspirava maiores cuidados.

O choque deu-se às 14.40 horas no cruzamento do Largo 25 de Abril e a Estrada Municipal 510, na localidade de Santo António da Charneca. Ao local acorreram os bombeiros da corporação Sul e Sueste com quatro viaturas e dez elementos, bem como a GNR.

Os feridos foram transportados para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro