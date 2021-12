Rogério Matos Hoje às 18:01 Facebook

Uma colisão entre três veículos ligeiros junto à Base dos Fuzileiros, no Barreiro, provocou, nesta tarde de quinta-feira, cinco feridos e obrigou ao corte total da estrada.

De acordo com fonte da proteção civil, quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e outra está a ser assistida no local.

O alerta foi dado às 16.45 horas e à Estrada Nacional 10-3 acorreram os bombeiros do Barreiro, bem como a GNR e uma ambulância do INEM. No local estão 18 operacionais com sete viaturas.