Cinco bombeiros feridos em despiste de viatura de combate a incêndios 

Cinco bombeiros da corporação do Barreiro ficaram feridos quando a viatura de combate a incêndios rurais onde seguiam se despistou na manhã desta terça-feira, no centro da cidade.

Os bombeiros, quatro homens e uma mulher, sofreram ferimentos considerados leves e foram transportados para o hospital, onde receberam assistência às escoriações.

O despiste deu-se quando a viatura saía de uma rotunda na Rua Miguel Bombarda e tombou lateralmente, tendo ficado imobilizada na estrada. Os bombeiros conseguiram sair pelos próprios meios.

O alerta foi dado pouco antes das 12 horas, quando a viatura seguia para um incêndio rural na zona da Verderena. As causas do despiste estão ainda por apurar, informou José Figueiredo, comandante dos Bombeiros Voluntários do Barreiro. "Será aberto um inquérito para perceber o que motivou o despiste", afirmou, acrescentando que "a viatura ficou inoperacional e será agora submetida a análise mecânica para perceber os danos causados".

Ao local do despiste acorreram 35 operacionais, apoiados por 16 viaturas, dos bombeiros do Barreiro e da corporação de Sul e Sueste, bem como o INEM e a PSP.