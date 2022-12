Dejetos de rato em escola no Barreiro fecham cozinha 

Rogério Matos Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A cozinha da Escola Básica/Jardim de Infância Telha Nova n.º 1 está encerrada desde sexta-feira, por terem sido detetados dejetos de rato no espaço. A Autarquia já procedeu a duas desratizações e os alunos têm almoçado no pavilhão com refeições confecionadas por outra escola.

De acordo com a Autarquia do Barreiro, "a cozinha e o refeitório irão manter-se encerrados até a empresa de desinfestação garantir que os espaços podem ser utilizados, garantindo a segurança e saúde de todos no local".

A primeira deteção de dejetos de rato deu-se na passada sexta-feira, dia 2 de dezembro. Houve uma desratização nesse mesmo dia, mas na segunda-feira de manhã foram detetados novamente dejetos e, por esse motivo, a cozinha foi encerrada para novo procedimento. "As refeições dos alunos dessa escola foram transportadas de uma outra unidade escolar de forma a não utilizar a cozinha", informou a Câmara.

PUB

Na terça-feira, não foram encontrados dejetos nem foi apanhado nenhum rato nas armadilhas colocadas pela empresa de desinfestação. Ainda assim, "foi decidido encerrar a cozinha e o refeitório", avança o Executivo.

A Câmara informou a Delegação Local de Saúde, que "confirmou que todas as diligências tomadas são as corretas e adequadas à situação". "As refeições foram transportadas de uma outra unidade e servidas em descartáveis e os alunos almoçaram nos pavilhões das escolas destinados a atividades extracurriculares", detalha a Autarquia.