Um despiste dum camião no IC21, no Barreiro, provocou esta tarde de terça-feira ferimentos no condutor e cortou o trânsito. Às 17 horas a circulação estava condicionada. A vítima sofreu ferimentos considerados leves e foi assistida no hospital do Barreiro.

O alerta foi dado às 14.30 horas. O veículo despistou-se no principal acesso ao Barreiro, o IC 21, perto do Hospital do Barreiro. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários do Barreiro, que socorreram a vítima, e a GNR.