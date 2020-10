Despiste provoca ferimentos graves em condutor  

Rogério Matos Hoje às 18:08 Facebook

O despiste de um carro no Barreiro provocou na tarde desta terça-feira ferimentos graves no condutor, um homem com cerca de 50 anos.

À chegada dos bombeiros ao local do acidente, na Avenida 10 de Junho, a vítima encontrava-se encarcerada dentro do veículo. O homem foi retirado do veículo após as manobras de desencarceramento e transportado para o Hospital do Barreiro.

O despiste deu-se às 14.15 horas. Ao local acorreram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros do Seixal e Barreiro. De acordo com fonte da proteção civil, também estiveram envolvidos meios da GNR, Brisa e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro. O trânsito não sofreu qualquer constrangimento durante as operações de socorro.