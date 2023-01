Escola onde deflagrou incêndio retoma atividade 24 horas depois

A escola primária de Vila Chã, no Barreiro, onde esta segunda-feira deflagrou um incêndio na cozinha, obrigando à evacuação do estabelecimento, retoma esta terça feira a atividade. As 149 crianças que foram transferidas para a sede do agrupamento também regressam.

De acordo com fonte oficial da autarquia, o incêndio deflagrou na cozinha da Escola Básica 1 de Vila Chã e "os danos verificaram-se numa ventoinha de extração colocada numa das janelas da cozinha. As crianças não permaneceram na escola devido ao intenso cheiro a queimado e devido aos resíduos de pó deixado pelo extintor e pelo fumo".

Não houve feridos e o incêndio foi extinto no espaço de 15 minutos. O alerta foi dado às 9.13 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Sul e Sueste, bem como o Serviço Municipal de Proteção Civil e os Transportes Coletivos do Barreiro. Estiveram empenhados no teatro de operações 19 elementos apoiados por oito veículos.