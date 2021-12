Explosão de botija de gás em garagem provoca um ferido grave 

Rogério Matos Hoje às 11:58 Facebook

Uma explosão de uma botija de gás numa garagem no Barreiro, nesta manhã, provocou ferimentos graves num homem com cerca de 30 anos. O alerta foi dado às 10.43 horas e ao local, na Rua Júlio Dinis, acorreram os bombeiros voluntários do Barreiro, com quatro viaturas e dez elementos.

A vítima, que estava sozinha dentro da garagem quando se deu a explosão, sofreu queimaduras na cara e nos braços. A explosão provocou danos em quatro viaturas estacionadas nas imediações, bem como em vidros e estores de um prédio em frente.

A garagem onde se deu a explosão encontra-se por baixo de um prédio com três andares. A estrutura não está comprometida nem houve necessidade de evacuação, apurou o JN junto de fonte dos bombeiros do Barreiro. A vítima em estado grave será transportada para um hospital em Lisboa.