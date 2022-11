Família pede ajuda para filhos de casal internado após violenta colisão de mota

Um casal de emigrantes portugueses, natural do Barreiro, mas residente há mais de 20 anos em França, está a lutar pela vida no Centro Hospitalar de Montpellier depois de ter sofrido um acidente de mota há cerca de um mês na comuna francesa de Mauguio.

Agora, a família está a fazer uma "vaquinha" para ajudar os três filhos, de 21, 19 e 13 anos, a lidar com os encargos financeiros dos "próximos tempos" enquanto decorre a investigação das autoridades. Os avós, que tinham regressado a Portugal há um ano para gozar a reforma, voltaram a França para amparar os netos.

Carlos e Patrícia estavam a regressar "de fazer desporto", de mota, quando a 17 de outubro, cerca das 20.30 horas, tiveram um acidente com um carro com o qual colidiram frontalmente em Mauguio. O casal foi projetado e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital em estado muito grave. Ambos estiveram mais de duas semanas em coma induzido e só há pouco mais de uma semana começaram a despertar, sendo que, para já, é uma incerteza saber com que sequelas vão ficar após a aparatosa colisão.

"A minha irmã sofreu um traumatismo craniano severo e uma fratura no pé. Já o meu cunhado teve duas fraturas na bacia, uma hemorragia interna e ficou com um braço e um osso da mão partidos. Como estava muito agitado, tiveram de o sedar. E está a ter febres que os médicos ainda não sabem de onde vêm", começou por explicar ao JN Cláudia Orengo, irmã de Patrícia, que vive a cerca de 300 quilómetros do casal, em Cannes.

Carlos e Patrícia têm três filhos: duas raparigas de 21 e 13 anos e um rapaz de 19 anos. Na noite do acidente, o rapaz seguia com os pais atrás, numa outra mota, e assistiu a tudo. O casal, natural do Barreiro, mas a residir há mais de 20 anos em França, explora um restaurante português bastante conhecido na comuna francesa de Lunel chamado "Lisboa Café" e no dia do acidente estava de folga.

"Felizmente, temos recebido ajudas de familiares que mandam algum dinheiro para a minha sobrinha pagar a casa. Mas eles também tinham um restaurante, que está fechado. Além disso, tinham um crédito e enquanto a investigação não ficar concluída não podemos pedir ajudas ao Estado", contou a familiar, justificando a criação da campanha da angariação de fundos.

"Comecei esta vaquinha porque sabia que ia ser difícil. Não sei por quanto tempo as coisas irão ficar nesta situação. Só o meu cunhado deverá ficar pelo menos seis meses no hospital", acrescentou, apelando a alguma solidariedade, "nem que seja um euro".