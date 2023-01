Finangeste compra Fórum Barreiro ao Milennium bcp

Paulo Lourenço Hoje às 17:37 Facebook

A Finangeste, em parceria com investidores nacionais, adquiriu 100% das ações da sociedade Multi 24, S.A., até agora detida pelo Millennium bcp, foi anunciado esta quarta-feira. O valor da transação não foi divulgado, mas os novos proprietários anunciaram que irão investir mais de quatro milhões de euros na modernização do espaço.

Segundo a Finangeste, existe a intenção de investir na propriedade mais de quatro milhões de euros, de forma "a tornar o espaço mais confortável e incrementar a sua atratividade com uma melhor oferta de serviços, de comércio e de soluções de conveniência e de proximidade para servir a comunidade local e regional".

O Fórum Barreiro, inaugurado em 2008, é um dos principais centros comerciais da margem Sul do Tejo, com 90 lojas incluindo restauração, cinemas, supermercado e outras lojas de comércio. Com cerca de 22.500 m2 de área acima do solo, o centro dispõe de cerca de 700 lugares de estacionamento.

Nesta transação, a Finangeste contou com o apoio da CMS Advogados, da EY para a parte fiscal, da GEG para questões técnicas e da JLL para avaliações.

A compra foi efetuada na última sexta-feira de 2022, não tendo sido tornado público o valor da transação.

Com mais de 40 anos de experiência, a Finangeste é uma das empresas líderes no investimento imobiliário, na promoção, na construção de projetos imobiliários, mas também na aquisição e gestão de créditos e na aquisição de empresas em Portugal.