Incêndio obriga a evacuação de prédio no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta feira num apartamento na Rua Dr. César Coelho, Lavradio, concelho do Barreiro, e obrigou à evacuação dos apartamentos imediatamente acima do foco de incêndio.

As chamas deflagraram no quarto andar de um prédio com sete andares e, à chegada dos bombeiros, já os populares tinham extinguido as chamas que tiveram origem num aparelho elétrico de aquecimento.

Ao todo, foram retiradas 17 pessoas do prédio e a habitação afetada não sofreu danos que a tornassem inabitável.

"Os apartamentos acima do quarto andar foram evacuados preventivamente e os moradores puderam regressar depois da ventilação do prédio", referiu Acácio Coelho, comandante dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste, no Barreiro. O alerta foi dado às 9.55 horas e ao local acorreram três viaturas dos bombeiros com oito operacionais, bem como a PSP.