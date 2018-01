Edifício camarário do Barreiro evacuado após sismo

Rogério Matos Hoje às 16:48, atualizado às 16:49 Facebook

O edifício onde funciona o departamento de urbanismo da câmara municipal do Barreiro, no Largo Alexandre Herculano, foi evacuado pelos bombeiros quando foi sentido o sismo de magnitude 4.9 na escala de Richter, com epicentro em Arraiolos.

Um total de 46 funcionários teve que sair para a rua por volta das 12 horas, tendo regressado ainda antes das 13 horas, após inspeção do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Acácio Coelho, comandante dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, refere que o alerta foi inicialmente dado para a câmara municipal, mas depois corrigido para o edifício onde funciona o Departamento de Urbanismo da autarquia.