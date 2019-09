Homem morre afogado em praia no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 11:54 Facebook

Um homem de 60 anos morreu, esta quinta-feira de manhã, vítima de afogamento na Praia da Alburrica, Barreiro.

De acordo com fonte da Polícia Marítima de Lisboa, o corpo do homem foi retirado da água por populares e o óbito foi declarado pelo INEM no local.

A praia onde se deu o afogamento não é vigiada por nadadores salvadores, mas é bastante frequentada por moradores locais.

O alerta foi dado às 10.40 horas e foram mobilizados 14 operacionais com seis viaturas dos bombeiros Sul e Sueste, bem como o INEM e a Polícia Marítima de Lisboa.