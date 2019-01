Incêndio destrói cozinha e obriga a realojamento de pai com dois filhos

Rogério Matos Hoje às 18:39 Facebook

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira à tarde na cozinha de uma habitação no n.º 6 da Rua Paulo da Gama, Barreiro, provocando queimaduras de primeiro grau nas mãos de um homem com 45 anos, residente na habitação com os dois filhos menores. Estes não sofreram qualquer ferimento.

As chamas cingiram-se à cozinha e uma outra assoalhada, mas a habitação ficou sem condições para acolher os três moradores, que encontraram alojamento em casa de familiares. O alerta foi dado às 14.26 horas e ao local acorreram as corporações de bombeiros do Barreiro e Sul e Sueste, com seis viaturas e 18 operacionais.

O combate às chamas obrigou à evacuação do prédio, tendo os moradores regressado às suas habitações por volta das 17 horas, após ventilação do edifício. O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, Barreiro.