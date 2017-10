Incêndio em casa provoca ferimentos graves em criança

Rogério Matos Hoje às 11:50, atualizado às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio num apartamento no Barreiro, esta sexta-feira, provocou ferimentos graves numa criança de dois anos.

As chamas deflagraram às 9.31 horas no primeiro andar do número 4 da Travessa da Palmeira, freguesia do Lavradio.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, houve ainda dois feridos que não necessitaram de assistência hospitalar. A criança foi transportada para o Hospital do Barreiro.

Um total de 23 operacionais dos bombeiros de Sul e Sueste e Barreiro foram acionados para o local para combater as chamas.