Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Um incêndio numa habitação de um prédio na Rua Camilo Castelo Branco, no Barreiro, obrigou à evacuação do edifício, onde estavam dez pessoas.

A corporação de bombeiros Sul e Sueste e do Barreiro estão no local a combater as chamas e o incêndio já foi dado como circunscrito ao último andar deste prédio.

De acordo com fonte dos bombeiros, não há feridos a registar.