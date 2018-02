Morre com paragem cardíaca com tacho ao lume no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 15:54 Facebook

Um homem com cerca de 75 anos sofreu uma paragem cardíaca fatal em casa, no Barreiro, enquanto cozinhava o almoço. O incidente motivou o acionamento de meios dos Bombeiros Voluntários daquela cidade, para um possível incêndio urbano, que não se veio a verificar.

O alerta foi dado às 13.14 horas para a Rua Cândido Oliveira. Já dentro da casa do idoso, os bombeiros encontraram-no em paragem cardiorrespiratória, com um tacho ao lume, mas sem qualquer foco de incêndio.

O óbito foi declarado pela VMER do hospital do Barreiro e o corpo do homem foi transportado para a morgue dessa unidade hospitalar. No local, estiveram duas viaturas com oito operacionais do Corpo de Salvação Pública do Barreiro, bem como a PSP e a VMER.

Não houve danos na residência.