Passageiros invadem cais de embarque da Soflusa após supressões de carreiras

Os passageiros que esperavam esta manhã de sexta-feira no terminal da Soflusa no Barreiro para embarcar nos navios rumo a Lisboa invadiram a plataforma de embarque depois de duas supressões de carreiras entre as 10 e as 11 horas.

A Polícia Marítima de Lisboa foi chamada para o local e chegou de lancha com três agentes para repor as condições de segurança. De acordo com fonte desta autoridade marítima, a embarcação Fernando Pessoa saiu lotada do Barreiro, o que levou a que muitos passageiros que esperavam por outra invadissem o cais de embarque.

"Chegou imediatamente outro navio, por volta das 12 horas, para que as pessoas que esperavam no cais embarcassem e a situação ficou normalizada", avança a mesma fonte.

No momento de maior confusão, houve pontapés em portas e até vidros partidos, mas até ao momento não chegou às autoridades qualquer queixa por dano.

Esta tarde, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Gomes Mendes, reúne-se com os sindicatos dos trabalhadores da Soflusa, no sentido de encontrar uma solução definitiva para a suspensão da greve dos mestres da empresa de transporte fluvial, anunciada para os próximos dias. A reunião decorre na sede da Soflusa/Transtejo, Terminal Fluvial do Cais do Sodré, e são esperadas conclusões a partir das 15 horas.