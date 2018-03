Transportes Coletivos do Barreiro com perturbações na segunda-feira

Hoje às 20:30 Facebook

Os Transportes Coletivos do Barreiro podem sofrer perturbações na circulação na manhã de segunda-feira devido a um plenário dos trabalhadores, informou hoje o serviço municipal de transportes.

"No próximo dia 5 de março, segunda-feira, realiza-se um plenário de trabalhadores entre as 9.30 horas e as 12 horas, razão pela qual se preveem perturbações significativas no funcionamento das carreiras", referem os TCB em comunicado enviado à Lusa.

Os TCB são um serviço municipalizado da Câmara Municipal do Barreiro (distrito de Setúbal) que efetua carreiras rodoviárias em todo o concelho, além de também fazer ligações em algumas freguesias do concelho vizinho da Moita.

"Lamentamos os incómodos causados, aos quais os TCB são alheios", conclui o documento.