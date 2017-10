Três feridos em colisão com autocarro no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 18:21, atualizado às 20:33 Facebook

Uma colisão entre um carro e um autocarro dos Transportes Coletivos do Barreiro provocou ferimentos em três passageiros do pesado.

Os ferimentos das vítimas foram causados por vidros estilhaçados.

O embate deu-se na Estrada Municipal 510 em Penalva, Barreiro, e o alerta foi dado às 17.10 horas.

Ao local, acorreram as corporações de bombeiros do Barreiro e do Sul e Sueste, com quatro veículos e 11 operacionais, bem como a GNR.

Os feridos foram transportados para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.