Um morto e dois feridos em colisão de carro com mota no Barreiro

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no domingo à noite num acidente no IC21, na zona de Coina, concelho do Barreiro, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a colisão entre um automóvel e uma mota, ao quilómetro três do IC21, no sentido Norte-Sul, foi dado pelas 23.15 horas de domingo. O acidente provou um morto e dois feridos ligeiros.

Para o local foram deslocados elementos e meios das corporações de bombeiros do Barreiro Sul e Sueste, da GNR, da concessionária da estrada -- Brisa - e do Hospital Garcia de Orta, em Almada, num total de 24 operacionais e dez veículos.

Pelas 00:30 de hoje, o trânsito estava cortado na totalidade no sentido Norte-Sul do IC21, na zona onde ocorreu o acidente.