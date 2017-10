Utentes do Barreiro pedem demissão do conselho de administração da Soflusa

Hoje às 09:06, atualizado às 09:07 Facebook

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro considerou, esta sexta-feira, que o reforço de embarcações por parte da Soflusa "é insuficiente" e pediu a demissão do conselho de administração da transportadora que "nada fez pelos utentes".

O pedido da Comissão de Utentes do Barreiro surge na sequência do anúncio pela Soflusa de que estão a partir de hoje disponíveis seis navios para assegurar todas as carreiras nas horas de ponta da manhã e da tarde.

No início da semana, estavam a operar apenas quatro navios, o que causou diversos problemas aos utentes, tendo ocorrido vários desacatos que causaram feridos.

Em declarações à agência Lusa, Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos, que hoje está junto ao terminal do Barreiro para chamar a atenção dos utentes para a situação, pediu a intervenção urgente do Governo e a demissão do conselho de administração da empresa.

"Pedimos a demissão do conselho de administração da Soflusa que nada fez na defesa dos utentes, pedimos também a manutenção da frota que dirige e das condições da mesma. Exigimos que a frota esteja em condições de segurança e navegação e que a sua higiene e limpeza seja uma realidade", sublinhou.

Antonieta Fortunato reclama que o serviço público seja prestado aos utentes que pagam os seus passes e bilhetes para serem "servidos com dignidade".