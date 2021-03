Jovem ferida com gravidade em atropelamento no Barreiro

Inês Banha Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, de 19 anos, ficou, esta quarta-feira à noite, ferida com gravidade após ser atropelada na EN10-3, em Palhais, no Barreiro. O acidente aconteceu pelas 20.40 horas perto de um restaurante.

A vítima foi transportada para o Hospital de Barreiro, adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, que acorreram ao local.

No local, estiveram ainda a VMER do Barreiro e a PSP, num total de 11 elementos, apoiados por quatro veículos, precisou, por sua vez, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.