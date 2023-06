Mulher de 50 anos morre em colisão rodoviária no Barreiro 

Uma colisão frontal entre dois veículos na Estrada Nacional 10, em Coina, concelho do Barreiro, provocou, esta quinta feira à tarde, a morte a uma mulher de 50 anos, ocupante de um dos veículos envolvidos. De acordo com fonte oficial da GNR, há ainda dois feridos leves, um homem e uma mulher com 38 e 32 anos, respetivamente.

O choque ocorreu numa reta da Estrada Nacional 10, perto do Retail de Coina. As causas estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

O alerta foi dado às 13.48 horas e ao local acorreram os bombeiros do Barreiro, bem com a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro. O óbito da vítima mortal foi declarado no local pela equipa da VMER.

PUB

A estrada esteve cortada em ambos os sentidos durante as operações de socorro e de investigação às origens do choque frontal. Estiveram envolvidos 23 elementos apoiados por nove viaturas de socorro.