Mulher morre atropelada por comboio no Barreiro

JN/Agências Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa morreu este sábado vítima de atropelamento ferroviário no apeadeiro Barreiro A, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Setúbal indicou que a vítima é do sexo feminino, mas disse desconhecer a idade.

As operações de socorro mobilizaram seis veículos e 14 operacionais dos bombeiros do Sul e Sueste (Barreiro), PSP e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

O alerta para o acidente foi dado às 13.33 horas.