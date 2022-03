Nova esquadra da PSP no Barreiro pronta a partir de maio 

Rogério Matos Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara espera que ajude a requalificar uma zona conhecida pela delinquência

O Barreiro vai ter uma nova esquadra da PSP numa zona conhecida pelo tráfico de droga e roubos, mais precisamente no Barreiro velho, junto à zona ribeirinha. As obras começaram em 2016 e terminam em maio.

A esquadra vai receber parte do efetivo que se encontra no Lavradio e vai contar com gabinetes modernos, camaratas, celas e material informático de última geração, avança Rui Braga, vice presidente da Câmara do Barreiro. A obra teve um custo de 1,2 milhões de euros, paga pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e que esteve ao encargo da autarquia. Será agora devolvida ao MAI.

Rui Braga espera que a inauguração da nova esquadra seja acompanhada de um reforço do efetivo da PSP pelo MAI para as duas esquadras, a do Lavradio e para a nova.

O autarca ambiciona ainda que o aumento do sentimento de segurança no local com o novo equipamento sirva como catalisador para a transformação urbana. Com o intuito de atrair novos investidores, a autarquia vai requalificar as redes de saneamento, de eletricidade e passeios públicos, numa obra de cinco milhões de euros.

"O Barreiro velho está localizado numa zona ribeirinha de excelência, mas os prédios degradados e devolutos, abandonados pelos proprietários, estão em grande parte ocupados de forma clandestina", reconhece o autarca.

As obras da nova esquadra arrancaram em 2016 com um orçamento inicial de 720 mil euros. O construtor a quem foi adjudicada inicialmente a obra faliu e a autarquia teve que lançar novo concurso.