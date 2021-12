Um morto e dois feridos graves em despiste no Barreiro

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

Um homem de 21 anos morreu, este domingo, e outros dois ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro de passageiros, no Barreiro, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 21, junto à avenida Bocage, foi dado pelas 3.29 horas.

A mesma fonte acrescentou que os dois feridos graves foram transportados para o hospital do Barreiro.

Para o acidente foram mobilizados 17 operacionais, auxiliados por nove veículos, entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).