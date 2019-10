Um morto em colisão com bicicleta no Barreiro

JN Ontem às 22:58 Facebook

A colisão de um automóvel com uma bicicleta, no IC21, fez um morto e um ferido sem gravidade.

O acidente ocorreu no Barreiro perto do chamado "cruzamento dos Fidalguinhos", pelas 20.30 horas desta sexta-feira.

O trânsito chegou a estar completamente interrompido, mas pelas 21.15 horas, a circulação já ocorria ainda que de forma condicionada, adiantou ao JN o Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários do Barreiro e os do Sul e Sueste, com quatro veículos e 14 operacionais, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, a Brigada de Trânsito, da GNR, a Brisa e a PSP.

As vítimas foram transportadas para aquela unidade hospitalar.