Cadáver em elevado estado de decomposição deu à costa em Troia

O corpo de um homem em elevado estado de decomposição deu à costa, ao início da tarde deste domingo, nas margens do rio Sado em Troia. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Ao que foi possível apurar junto da Polícia Marítima de Setúbal, o cadáver apresentava sinais de ter estado dentro de água durante um elevado período de tempo. A mesma fonte avança que não há queixas por desaparecimentos na zona que possam ajudar a determinar a identidade do cadáver.

A Polícia Marítima remeteu o caso para o Ministério Público de Setúbal, que acionou a Polícia Judiciária para investigar o caso. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, onde será submetido a autópsia.