Covid-19: Foco de contágio em lar do Carvalhal teve origem em matança ou num funeral

Todos as pessoas - um total de 15 - do lar de Carvalhal, em Grândola, testaram positivo à covid-19. O foco de contágio pode ter derivado de um almoço convívio numa matança ou num funeral que terá ocorrido na aldeia, situações que ocorreram há cerca de duas semanas e que configuram quebra das regras de confinamento e distanciamento social, revelou a delegada de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

As 11 pessoas residentes num lar em Carvalhal evacuado no domingo, devido a um "pequeno surto" de covid-19, encontram-se bem e estão todas internadas no hospital de Abrantes, tendo-se juntado a este grupo de doentes um 12º cidadão daquela aldeia, um homem de 67 anos, que reside em Carvalhal mas que não era utente do lar, disse a diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Ana Vila Lobos.

Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde Pública do Agrupamento do ACES do Médio Tejo revelou que todo o quadro indicia que "terão sido quebradas as boas práticas de distanciamento social" e que as autoridades de saúde estão agora "a tentar descobrir a situação que originou o foco" de contágio, tendo admitido que "poderá ter tido origem durante um almoço convívio numa matança", que ali ocorreu há cerca de duas semanas, "ou num funeral que ocorreu na aldeia com pessoas que vieram de Lisboa, antes dessa matança".

