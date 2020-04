Grândola isenta pagamento de rendas municipais e conta da água

Rogério Matos Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Grândola vai, durante três meses, isentar os consumidores do tarifário social doméstico do pagamento das rendas das habitações sociais municipais e dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos.

Os apoios constam do pacote com 30 medidas excecionais aprovado esta quinta-feira pelo município, para "fazer face às dificuldades das famílias que se confrontam com a diminuição dos seus rendimentos, das instituições que estão na linha da frente deste combate e que precisam de mais meios, e das empresas que foram obrigadas a fechar as suas portas".

O Município, informa em comunicado, vai reforçar o apoio monetário aos bombeiros e às IPSS do concelho e manter os apoios ao movimento associativo, mesmo durante a paragem nas atividades, isentando os clubes do pagamento de taxas de utilização dos equipamentos municipais referentes ao mês de março. No âmbito destas medidas, a Câmara vai continuar angariar apoios privados para reforço dos serviços de saúde e Proteção Civil.

Foi ainda aprovado o pagamento imediato a todos os fornecedores e a isenção, durante este trimestre, do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos para todos os consumidores não domésticos, o pagamento de taxas referentes à ocupação do espaço público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais, e o pagamento até junho de rendas de espaços municipais arrendados ou concessionados.

O presidente da Autarquia (CDU), António Figueira Mendes, refere que a pandemia "veio alterar radicalmente" as vidas dos cidadãos. "Vivemos tempos difíceis, de desafios constantes", declarou, sublinhando que "a segurança da população, o apoio aos profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança, instituições do setor social, e aos trabalhadores" são prioridades.