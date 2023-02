Insultos racistas e agressão em escola de Grândola

Rapaz de 14 anos, de ascendência brasileira, foi "violentamente" atacado por outro aluno, denunciou a mãe, que estranha a postura da direção da Básica D. Jorge de Lencastre.

Um rapaz de 14 anos foi alvo de insultos racistas e "agressões violentas" dentro da escola em Grândola por um colega mais velho, contou a mãe da vítima ao JN. O caso ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira, no recreio da Escola Básica D. Jorge de Lencastre, em Grândola. De acordo com Miriam Gomes, o seu filho Miguel, de ascendência brasileira e nacionalidade portuguesa, estava no recreio com colegas quando foi alvo de insultos racistas por um colega de 16 anos. "O meu filho pediu para que parasse com os insultos, mas o rapaz agrediu-o violentamente, primeiro com um golpe 'mata leão' e depois com murro e pontapés quando estava já no chão".

Miriam recebeu o telefonema do filho perto das 16 horas a contar o que aconteceu, "queixava-se de dores e fui logo ter com ele à escola", relata. Para sua surpresa, ninguém da direção tinha sido informado sobre o que aconteceu e foi a própria que levou na sua viatura o rapaz para a Urgência Básica do Centro de Alcácer do Sal. No centro de saúde, o rapaz foi imobilizado com um colar cervical e submetido a exames de despistagem de danos na coluna.