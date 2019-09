Agricultores ajudam a combater incêndio em Grândola. Chamas dominadas

Rogério Matos Hoje às 16:09, atualizado às 16:34 Facebook

Vários agricultores grandolenses juntaram-se aos bombeiros no combate ao incêndio que lavra na Serra da Grândola desde a manhã desta terça-feira. As chamas foram dominadas cerca de quatro horas após o deflagrar as chamas, às 15.20 horas.

Os agricultores com os seus tratores estão a limpar o mato junto ao incêndio, impedindo a progressão do fogo. Perto das 15 horas, o trabalho apresentava já resultados positivos, tendo as chamas sido dominadas pouco depois.

Elízio Oliveira, comandante operacional distrital de Setúbal, referia ao JN, ainda antes das 15 horas, que 80 por cento do incêndio estava dominado e apontava para o vento como o principal inimigo no combate às chamas. "Uma das frentes ativas resulta de uma projeção a partir do foco inicial devido ao forte vento". Ainda assim, "o trabalho está a correr favoravelmente", adianta.

O comandante das operações congratulou ainda o trabalho dos agricultores no teatro de operações. "Há que salientar o trabalho meritório destes homens, é um exemplo que deve ser replicado pelo país", disse Elísio Oliveira.

Para além dos dez tratores agrícolas e uma máquina de rasto por particulares, há ainda maquinaria da autarquia para apoiar o trabalho de mais de 145 bombeiros.

As operações mobilizavam, por volta das 16 horas, 179 operacionais, apoiados por 64 veículos e um meio aéreo, de acordo com o mesmo 'site'.