Colisão em Grândola faz um morto e um ferido grave

Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Um homem morreu e um rapaz de 14 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre dois automóveis no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 543, no local de Cilha do Pascoal, tendo a morte do homem, com cerca de 50 anos, sido declarada no local, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O rapaz de 14 anos ferido foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 19.16 horas, tendo sido mobilizados para as operações de socorro, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Grândola e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.