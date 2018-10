Morre carbonizado em despiste no IC1

Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro duma viatura que se despistou esta manhã no IC1, em Grândola.

Ao que foi possível apurar, a viatura seguia no sentido sul norte, proveniente de Ermidas Sado, quando se deu o despiste perto da localidade de Canal Caveira.

O alerta foi dado às 6.20 horas e ao local acorreram bombeiros de Grândola com três viaturas e seis operacionais. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, onde será agora identificado.

O incêndio propagou-se ao mato circundante, mas os bombeiros extinguiram-no sem grande dificuldade.