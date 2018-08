Mulher em morte cerebral após despiste de bicicletas em Grândola

Rogério Matos Ontem às 23:43 Facebook

Uma ciclista com 60 anos encontra-se hospitalizada em morte cerebral após um despiste que, esta tarde de segunda-feira, envolveu um número incerto de bicicletas à entrada do Parque de Campismo da Galé, em Melides, Grândola.

A mulher, residente em Lisboa, foi transportada via aérea para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

De acordo com fonte da Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, um outro ciclista envolvido no despiste sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 15.20 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Grândola, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Litoral Alentejano, bem como a GNR, que vai apurar as causas do despiste.